Marghera. Fumo nero dallo stabilimento petrochimico Versalis: trafilamento di gas etilene. Intervengono i vigili del fuoco

MARGHERA - Principio d'incedio alla Versalis. Oggi, lunedì 10 luglio, intorno a mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti a Marghera allo stabilimento petrochimico Versalis per un trafilamento di gas etilene con principio d’incendio: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il primo intervento da parte del personale della squadra di emergenza interna, subito supportato dall’invio di un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori dei vigili del fuoco coordinati dal capo servizio e dall’ing.

Pilo. La perdita di gas si è verificata su una flangia di una linea esterna. Il preallarme è rientrato alla ore 15. Sul posto anche personale dell’Arpav. Sono ora in corso le operazioni dei tecnici per la rimessa in esercizio della linea.