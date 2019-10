Nuovo polo per i rifiuti: braccio di ferro con Veriitas sui dati delle emissioni

di Giacinta Gimma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARGHERA - Nessun punto fermo nell’assemblea di ieri sera a. Ma un “riaggiorniamoci” che si concretizzerà in un secondo incontro fissato per giovedì prossimo. Stesso luogo, ildel paese sul Naviglio. Perchépossa fornire dettagli sulle emissioni deldiper la gestione dei rifiuti e per capire se si possano mettere nero su bianco garanzie per un territorio che ha già pagato uno scotto altissimo sul versante ambientale. E’ questo, in estrema sintesi, il resoconto dell’assemblea di ieri, promossa dalla Municipalità di Marghera (“Siamo per costruire l’autosufficienza rispetto ai rifiuti.