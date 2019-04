Gioco folle: stesi sui binari, la sfida al treno in arrivo, e tutto per un selfie da mettere sul web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARCON - Si sono: un gioco folle solo per farsi un selfie ed esibirlo in Rete senza pensare al rischio che correvano. Sono state numerose le chiamate al 113 che segnalavano l'assurda sfida, tanto che la sala operativa della questura si è messa subito in contatto con la Polfer e con il Compartimento ferroviario. Il primo effetto è stato quello di rallentare la circolazione dei convogli sulla tratta interessata, ovvero, la Mestre-Trieste. Siamo per l'esattezza nel territorio di Marcon, all'altezza di via Altinia, di pomeriggio, verso le 18, alcuni giorni fa. Protagonisti, in negativo,i: due che si sono fatti fotografare stesi a cavallo delle traversine, il terzo a scattare l'impresa con lo smartphone. Sono stati tutti individuati. Gli agenti della Polfre infatti li hanno sorpresi ancora sul posto: stavano pescando, come se niente fosse, giusto di fronte al tratto di strada ferrata che aveva fatto da sfondo allo stupido set.