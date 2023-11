TREVISO - Un’auto si blocca sui binari ferroviari, all’altezza di viale Orleans. Proveniente da Sant’Angelo. Non riesce più ad andare nè avanti, nè indietro. Panico del conducente, un anziano con, a fianco, la moglie. Ha paura di un frontale con il treno e chiama i soccorsi urlando, impaurito: «Sono bloccato in mezzo ai binari, fate presto, venite a salvarci».

Un appello che allerta, immediatamente, le forze dell’ordine. Lungo viale Orleans, ieri verso le 18,30, in brevissimo tempo arrivano i pompieri, la Polizia di Stato e i tecnici di Rete Ferroviaria italiana.

Innanzitutto il traffico ferroviario viene bloccato. I treni diretti a Montebelluna e Vicenza vengono fermati in stazione. Poi, i Vigili del fuoco provvedono ad agganciare l’utilitaria e a tirarla in strada, liberando la massicciata. Passaggio ulteriore, gli agenti della Questura disciplinano la viabilità, anche quella rallentata a causa dell’intervento di soccorso. E poi, cercano di capire cosa sia successo.



A raccontare l’accaduto è il conducente dell’utilitaria, visibilmente scosso, che dice candidamente: «Ero diretto verso il centro da Sant’Angelo. Dovevo svoltare a destra ma ho anticipato troppo la manovra e mi sono trovato sui binari, in mezzo alle sbarre del passaggio a livello. Ho provato a fare retromarcia, ma l’auto sprofondava e non riuscivo a muovermi di un millimetro». La massicciata della ferrovia è, infatti, cedevole.

In soccorso ai due guidatori distratti sono intervenuti i pompieri che hanno trascinato in strada l’auto, mentre i tecnici della Rete ferroviaria hanno controllato lo stato dei binari, accertando che non erano stati provocati danni. Per questo i convogli, dopo un’ora di ritardo, sono stati fatti ripartire. Anche il traffico urbano, disciplinato dagli agenti della Questura, è tornato a scorrere normale mentre per l’anziano guidatore si profila una sonora multa. Ieri sera l’anziano alla fine era comunque rincuorato. «Abbiamo corso un bel rischio ma, per fortuna, non si è fatto male nessuno» ha detto.