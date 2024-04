Persone sui binari a Trieste: cancellazioni e ritardi fino a 40 minuti sulla linea per Venezia

TRIESTE - Treni in ritardo.

Circolazione rallentata. Diversi disagi si stanno riscontrando da più di un'ora sulla linea ferroviaria Venezia - Trieste. Stando alle prime informazioni diffuse dal sito Trenitalia la causa sarebbe dovuta alla presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Trieste. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

I disagi per chi viaggia sulla linea ferroviaria Venezia - Trieste sono cominciati poco dopo le 14.35 con le prime segnalazioni di possibili cancellazioni e limitazioni di percorso da parte di alcuni treni regionali. Un esempio è quello del Regionale 23041 Portogruaro - Trieste, limitato a Monfalcone, come fa sapere un pedolare.

Nel frattempo è stato cancellato il Regionale 17342 delle 14.28 Trieste Udine via Gorizia. Ritardo di 40 minuti per il treno 3567 in arrivo da Venezia, il treno 3880 ha 30 minuti di differenza sulla tabella di marcia. In partenza con un ritardo di 20 minuti il 3562, stesso ritardo il treno Regionale 16617. Ai viaggiatori impegnati su questa linea è stato consigliato, qualora fosse necessario spostarsi, di utilizzare mezzi alternativi, quali autobus di Tpl Fvg.