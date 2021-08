VENEZIA - Il calendario scorre e, a suon di rinvii e intrighi giudiziari vari, si farà settembre. L'udienza della causa civile di Marco Zennaro, il 46enne imprenditore veneziano trattenuto in Sudan ormai da quasi sette mesi, non si è tenuta nemmeno ieri. Il giudice, come era successo qualche settimana fa, non si è presentato: se ne riparlerà, quindi, il 5 settembre. Un caso che continua a trascinarsi nel tempo senza fine, nonostante i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati