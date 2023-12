Venezia. Centinaia di persone sfilano tra piazzale Roma e la stazione a sostegno della Palestina Video

VENEZIA - Centinaia di persone in corteo a Venezia per la manifestazione in favore della Palestina. Oggi, domenica 17 dicembre circa 200 manifestanti hanno sfilato nella città lagunare, tra piazzale Roma e la stazione, per chiedere un cessate il fuoco definitivo e la fine degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

La manifestazione ha avuto inizio intorno alle 16.30, poi il corteo con cori e cartelli in favore del popolo palestinese.

Anche la scorsa settimana, oltre 300 persone avevano sfilato a Mestre per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente e la liberazione della Palestina e di Gaza.