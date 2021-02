CAMPAGNA LUPIA - Mamma di due ragazze muore improvvisamente a 55 anni. Cinzia Scocco è mancata venerdì 29 gennaio, in maniera inaspettata. La donna, conosciuta in paese anche per essere genitore di Giorgia, di 22 anni, e Alessia Gazzato di 20 anni, ha accusato un malore intorno all'ora di pranzo, accasciandosi.



Le cause del decesso sono al vaglio, ma si propende per l'ipotesi di un collasso cardiaco. Era casalinga, era sposata con Daniele, carrozziere di Borbiago presso la carrozzeria Simionato.



Una donna forte che ha dovuto affrontare delle difficoltà nella sua vita, sempre fronteggiare con grande spirito di concretezza. Da tempo soffriva per vari problemi di salute, ma era una donna solare, molto spiritosa e metteva gli altri a proprio agio. «Cinzia la ricorda l'amico Renato ha saputo infondere gioia e spirito positivo agli altri. Questo emergeva di lei come primo suo aspetto. Tutto il resto non contava, per noi era un'amica speciale».



Tutto il gruppo I mitici del 66, cui lei faceva parte, si sta muovendo per aiutare il marito che dovrà pensare da solo alla famiglia e alle figlie. Un segno di vicinanza, anche nella concretezza, per ricordare la donna.

«Cinzia dice Renato verrà ricordata da noi con grande affetto ed amicizia, è stata una persona da cui imparare tanto». Cinzia era dedita alla famiglia e frequentava amici in paese, ma si era dedicata anche ad attività di volontariato. Infatti con i mercatini vendeva i lavoretti da lei creati, come bambole di pezza o alberelli di Natale realizzati con le perline.



I funerali si svolgeranno mercoledì 3 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa di Campagna Lupia dove la cara salma arriverà dall'ospedale di Dolo. Dopo la cremazione Cinzia proseguirà per il cimitero di Campagna Lupia.



