I dolori atroci al ventre e la corsa disperata in ospedale: papà Elia resta vedovo con un piccolo di 4 anni

VERONA La gioia di vedere quel test di gravidanza positivo, la felicità nel sentire il cuoricino che galoppa durante la prima ecografia, l'emozione di sentir crescere dentro di sé una nuova vita, la soddisfazione di comunicare a tutti che la famiglia si stava allargando ancora, che Emma stava arrivando. Una (dolce) attesa, che riassume in sé tutto l'amore del mondo, passata fantasticando su come sarà il suo visino. Somiglierà a mamma, oppure a papà? Mancava così poco, meno di un mese, alla nascita, quando il sogno si è trasformato nel più devastante degli incubi: di quella famiglia felice resta un giovane vedovo che dovrà essere forte anche per il suo primogenito, rimasto orfano di mamma, volata in cielo assieme alla sorellina mai nata.

Una tragedia che strazia tre province.

L'INCUBO

A Federica Ghirelli, ingegnere biomedico di 37 anni di Villa Bartolomea (Verona), dipendente della Zhermack di Badia Polesine (Rovigo), sposata con Elia Oliviero, originario di Montagnana (Padova), la vita ha riservato un destino crudele. Mercoledì si era rivolta al pronto soccorso dell'ospedale Mater Salutis di Legnago perchè accusa strazianti dolori al ventre. Qualcosa non andava: ha avuto un'emorragia ed è stata trasferita immediatamente nella sala parto per un cesareo d'urgenza. La sua Emma, però, era già morta. Federica le sopravvive poche ore: trasferita nel reparto di Terapia intensiva del Polo Confortini a Verona, spira lasciando Elia da solo a crescere Tommaso. Con lui, a cercare di spiegare che mamma non si sveglierà più e che non conoscerà mai la sua sorellina, la madre e il padre di Federica, Mariano e Luciana Ghirelli, sconvolti e impotenti di fronte a un dolore che nessun genitore dovrebbe mai provare. Sulla vicenda farà luce una commissione medica: l'ipotesi più probabile, ma lo dirà con precisione l'autopsia, è che la morte in utero e il conseguente decesso della donna siano stati provocati da un'infezione batterica.

LO STRAZIO

Al fianco della famiglia si stringono tre comunità: quella di Villa Bartolomea, dove la famiglia Ghirelli era ben conosciuta, quella di Badia Polesine, dove la 37enne lavorava, e quella di Montagnana, dove Elia è nato e la coppia era molto conosciuta.

Attonito il sindaco della città murata padovana, Gian Paolo Lovato: «Come sindaco e come medico per me è una doppia amarezza. Da una parte, il pensiero va al nostro concittadino che si ritrova ad affrontare una disgrazia simile, dall'altra, c'è l'impotenza di fronte all'ineluttabilità di certe tragedie, nonostante i passi da gigante della medicina. Montagnana è vicina a Elia e a suo figlio». Sotto choc i parrocchiani di San Zeno di Montagnana, dove è cresciuto ed era particolarmente attivo il marito Elia, prima del trasferimento nel veronese, e quelli di San Bartolomeo a Villa Bartolomea dove la coppia risiedeva dal 2017.



La scomparsa di Federica Ghirelli ha colpito profondamente anche Zhermack, la realtà produttiva che ha sede a Badia Polesine, dove la 37enne lavorava. Il general manager Paolo Ambrosini è esterrefatto. «Esprimo profondo cordoglio da parte di tutti i colleghi che, appena saputa la notizia, si sono raccolti per rivolgere un pensiero a Federica e alla sua bambina». Il numero uno dell'azienda racconta la reazione dello stabilimento, che ha voluto stringersi, idealmente, al marito e al figlio della 37enne. «Ci uniamo al dolore della famiglia e ricordiamo Federica con grande affetto e stima. Era responsabile dell'ufficio regolatorio ed era con noi da diversi anni. Questa devastante notizia ci ha toccato tutti, così venerdì abbiamo deciso di riunirci a mezzogiorno, fuori dall'azienda, per un momento di riflessione in memoria di una persona che abbiamo amato e stimato professionalmente come collega. Certamente conclude Paolo Ambrosini parteciperemo ai funerali, non appena sapremo quando si terranno».