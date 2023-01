Bora e acqua alta: doppio sollevamento in sei ore per il Mose

VENEZIA - Doppio sollevamento nelle giornata di oggi, 23 gennaio, per il Mose di Venezia, per fronteggiare due picchi di mare previsti oltre il metro e 15 centimetri sul mare, e che hanno preservato da allagamenti il centro storico lagunare. Stanotte le dighe mobili sono state attivate intorno alle 23, e la marea ha raggiunto un massimo di 105 centimetri alla Bocca di porto del Lido, mentre in città si sono raggiunti i 75 centimetri alla Punta della Salute. Nuovo innalzamento stamani dopo le ore 6, per un picco in mare di 120 centimetri alle ore 10.15, secondo le previsioni dell'Ufficio maree del Comune. La marea è sostenuta anche da un forte vento di Bora, che al Lido soffia intorno agli 80 chilometri orari.