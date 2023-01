Forte bora a Trieste, Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Oltre quaranta interventi

TRIESTE - Fredde raffiche di bora sferzano Trieste da due giorni. Nella serata di ieri, sabato 21 gennaio, i refoli di vento, forti soprattutto sulla costa triestina, hanno richiesto in più occasioni l'intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza impalcature, strutture pericolanti, tetti e cornicioni in varie parti della città. Oltre quaranta le operazioni effettuate e che hanno tenuto impegnati i pompieri dalla prima serata di ieri fino a tarda notte. La bora ha anche provocato la caduta di un albero. Sul Carso, dove la temperatura è decisamente più bassa che in città, è invece caduta la neve, che persiste a terra in varie zone.