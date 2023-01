A Trieste raffiche di Bora fino a 120 km/h: chiusi giardini comunali e sospesi collegamenti marittimi con Muggia

TRIESTE - Da ieri sera, 22 gennaio, la Bora sta sferzando la città di Trieste con particolare forza, facendo registrare raffiche fino a poco più di 120 chilometri orari. In realtà la Bora sta soffiando sulla città da un paio di giorni ma, come da previsioni meteorologiche, si è intensificata nelle ultime ore. Una situazione che dovrebbe permanere fino a tutta la mattinata di oggi, 23 gennaio. Non solo Bora ma anche "Bora scura", cioè accompagnata a tratti dalla pioggia, particolarmente violenta. Sono stati una quindicina gli interventi effettuati in nottata da Vigili del fuoco per mettere in sicurezza cornicioni, antenne, infissi, finestre e alberi. Molti i ciclomotori e le moto cadute. Stamani in alcune zone del Carso e comunque nelle zone alte di Trieste è tornata a cadere la neve, ma senza attecchire a terra. Date anche le condizioni del mare sono stati interrotti i collegamenti marittimi con il Comune di Muggia, che dunque si può raggiungere soltanto via terra. Il Comune di Trieste ha chiuso i giardini pubblici comunali in varie zone della città mentre l'Anas ha reso noto che le autorità della confinante Slovenia hanno chiuso in entrata il valico di Fernetti ai mezzi pesanti. All'ex confine si è dunque formata qualche coda di mezzi pesanti all'Interporto e anche alla barriera del Lisert.