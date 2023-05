Malore improvviso, l'imprenditore Eugenio Perissinotto muore fra le braccia degli amici al bar

PORTOGRUARO - È al bar per un momento di relax con gli amici, ma all'improvviso viene colto da malore: imprenditore agricolo di Portogruaro muore tra le braccia degli avventori. La tragedia si è consumata l'altro pomeriggio nel bar della stazione di servizio di Noiari, nella zona industriale dell'interporto di Portogruaro. A perdere la vita Eugenio Perissinotto, 79enne di Summaga di Portogruaro. L'uomo era arrivato nel locale pubblico per passare un momento di svago in compagnia. Qui infatti c'erano gli amici ad aspettarlo quando all'improvviso è stato colto da malore, accasciandosi sul pavimento del locale. Subito i gestori del bar si sono prodigati per prestargli soccorso. La telefonata è arrivata al 118, che ha mobilitato i sanitari del pronto soccorso di Portogruaro, arrivati sul posto con un'ambulanza.



I SOCCORSI

Nonostante il loro tempestivo arrivo purtroppo per Perissinotto non c'è stato niente da fare: l'uomo è deceduto nel locale a causa di un attacco cardiaco tra le braccia degli amici. Nemmeno le cure prestate dal personale all'interno del locale pubblico hanno permesso di scongiurare il peggio.

LA VITTIMA

Originario di Concordia Sagittaria, Eugenio Perissinotto ha sempre lavorato duramente nei campi della sua azienda agricola. Da un po' di anni era in pensione e per questo si ritrovava spesso con un gruppo di amici proprio al bar. Sul posto, poco dopo, sono arrivati anche i carabinieri di Portogruaro per le formalità di rito. Il pm ha quindi disposto la restituzione della salma alla famiglia. Lunedì alle 15 sarà celebrato il funerale nella chiesa di Teson, a Concordia Sagittaria.