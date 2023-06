MARTELLAGO - Stroncato da un infarto sul letto di casa a soli 42 anni, sotto gli occhi disperati della moglie. La tragedia si è consumata ieri notte nell’appartamento di una palazzina di via Guardi, in centro a Maerne, dove risiedeva con la sua famiglia Eneka Okechukwu. Il quarantaduenne, di origini nigeriane, ma emigrato da 12 anni in Italia, ben inserito e regolarmente impiegato, lavorava come aiuto cuoco in un locale di Pellestrina attraverso la cooperativa sociale Il Cerchio e anche domenica aveva svolto e concluso senza problemi il suo turno di lavoro, era rincasato e poco le 21 si era coricato a letto.

La tragedia

Alle 3 di lunedì, però, sua moglie lo ha sentito ansimare, ha cercato di soccorrerlo e ha chiamato il 118, ma all’arrivo dei sanitari Okechukwu era già spirato: inutile ogni tentativo di rianimarlo, al medico non è rimasto che certificarne il decesso avvenuto per arresto cardiaco. Sul posto sono sopraggiunte anche due pattuglie dei carabinieri, di Mirano e Martellago, allertati dai vicini che sentivano forti grida provenire dall’alloggio e temevano fosse in atto un episodio di violenza: in realtà erano le urla di dolore e disperazione della consorte della vittima, che non riusciva peraltro a capacitarsi dell’accaduto. Il marito infatti non aveva mai sofferto di problemi cardiaci e anche i suoi colleghi di lavoro sono rimasti attoniti, confermando come il giorno precedente il quarantaduenne non avesse segnalato alcuna avvisaglia di un qualche malessere. Oltre alla moglie, lascia un figlioletto di appena cinque anni e sette tra fratelli e sorelle. La salma, già a disposizione dei familiari, sarà rimpatriata a Lagos, in Nigeria, dove si svolgeranno i funerali (la famiglia è di religione cattolica) e dove Eneka Okechukwu sarà poi sepolto.