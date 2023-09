Scienziati solari di tutto il mondo a confronto: cinque giorni all'M9 - Museo del '900

MESTRE - M9 - Museo del '900 di Mestre ospita da oggi 11 al 15 settembre, l’appuntamento internazionale Solarnet-S3.

Obiettivo di questo congresso: creare e rafforzare i legami tra eliofisici, scienziati, ingegneri, parti interessate ed economisti. Solarnet-S3, Sun in Science and Society è l’occasione, per gli scienziati solari di tutto il Mondo, per presentare ed illustrare lo stato dell'arte della fisica solare, la connessione Sole-Terra e le capacità tecnologiche sulle quali si sta facendo ricerca. Scienziati, ingegneri, stakeholder ed economisti esamineranno le connessioni della fisica solare con l'astrofisica, la scienza e la nostra società.

Cinque giorni di incontri per approfondire tematiche di varia natura, legate al mondo della ricerca solare, che spaziano dall'attività solare ed i suoi driver o dell’impatto della fisica solare su economia e società, dati per la società civile, istruzione e sensibilizzazione o si parlerà del Sole come Stele di Rosetta per l'astrofisica e per la fisica. Di estrema importanza socio-economica internazionale gli approfondimenti più tecnici, dove si tratterà di telescopi terrestri ad alta risoluzione e tecnologia per la fisica solare. Il 12 settembre M9-Museo del '900 ospiterà un evento pubblico con brevi seminari e la proiezione del docufilm Reaching for the Sun di Emilio J. García. Il congresso, patrocinato dalla Regione Veneto e dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, è organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dall’Università di Catania nell'ambito del progetto Solarnet H2020.