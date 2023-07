MESTRE - «Il giovedì? Andiamo al museo gratis». E non solo a visitare le sale ipertecnologiche del Museo del Novecento, per tutto luglio e agosto i residenti della Città metropolitana avranno accesso libero anche alla mostra dedicata ad Emilio Vedova ospitata al terzo piano di M9 a Mestre. Insomma, è quello che fin dall'apertura del Museo del Novecento in tanti chiedevano, cioè un "occhio di riguardo" per i residenti in città e in tutta la provincia di Venezia, anche se la promozione verrà estesa a tutti (veneziani e non) durante il mese di agosto, con prezzo di ingresso ridotto a 5 euro sia per il museo che per "Rivoluzione Vedova".

LE NOVITÁ

Le novità non riguardano comunque solo i biglietti, ma anche gli orari d'apertura che saranno posticipati di un'ora dal 12 luglio al 31 agosto: dal mercoledì al venerdì il Museo sarà visitabile dalle 11 alle 19, orario che sarà esteso fino alle 20 nei giorni di sabato e di domenica. Un aggiustamento ovviamente legato alla stagione estiva, ma è chiaro che la mossa sulle tariffe, annunciata ieri, è quella che appare più inaspettata. «Tutti i giovedì, dal 13 luglio al 31 agosto, infatti, i residenti della Città Metropolitana di Venezia potranno beneficiare dell'ingresso gratuito alla mostra temporanea "Rivoluzione Vedova", presente al terzo piano del Museo, e all'esposizione permanente - spiegano da M9 -. Nel mese di agosto, infine, sarà possibile per tutti visitare la mostra "Rivoluzione Vedova" alla tariffa speciale di 5 euro. Sempre alla tariffa speciale di 5 euro si potrà visitare anche l'esposizione permanente». Uno sconto del 50 per cento rispetto ai 10 euro del biglietto normale per quella che sul sito web di M9 viene chiamata "Promo estate 2023", probabilmente studiata per riaccendere l'interesse per un museo che, l'anno scorso, aveva totalizzato appena 30mila visitatori paganti, di cui 10mila per la precedente mostra temporanea "Gusto". Quest'ultima esposizione andata decisamente sotto le aspettative, pur difesa dalla Fondazione di Venezia per il "ritorno" in termini di visibilità nazionale del Museo mestrino. Nemmeno "Rivoluzione Vedova" (il primo esperimento di una mostra d'arte all'interno del contenitore M9) starebbe dando i risultati attesi, anche se comunque superiori a quelli di "Gusto", ma dalla direzione del Museo del Novecento non forniscono numeri sugli ingressi che saranno resi noti solo dopo la chiusura prevista per il 26 novembre prossimo.

IL VARCO

Intanto, resta ancora al palo il progetto di aprire un nuovo "varco" del Distretto M9 verso Corte Legrenzi, per rendere l'area più permeabile e quindi frequentata dai mestrini (e non solo, visto il numero di turisti ormai presente in città). L'apertura di un nuovo passaggio oltre a quello attuale (una porta praticamente invisibile) era stata annunciata per il maggio scorso, ma le trattative con la proprietà dell'edificio da "forare" stanno ancora andando per le lunghe.