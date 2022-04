MESTRE - Non solo, la direzione annuncia aperitivi in terrazza ed eventi serali con un prolungamento dell'orario di chiusura del museo nei mesi estivi. Si tratta del primo aggiornamento della mostra permanente. «Prima non c'era una parte dedicata ai bambini dice Luca Molinari, direttore scientifico di M9 ora vogliamo che sia il loro museo, una casa aperta dove giocare, per ripensarne l'identità incuriositi dall'esplorazione del mondo del passato». Il suo interno somiglia a un lunapark multimediale e interattivo, dove i bambini possono applicarsi con mani, testa, tecnologia nel racconto della storia culturale e sociale dell'Italia del Novecento. M9 Kids si presenta come un percorso dedicato ai bambini dai 4 ai 9 anni.

L'ITINERARIO

Ibrido, analogico e digitale, creato con la collaborazione di Maria Vittoria Alfieri, esperta di Digital Education, si sviluppa attraverso otto sezioni tematiche del museo per avventurarsi nel passato recente d'Italia, confrontandolo con le esperienze della vita quotidiana. Nove clip a cartoni animati, realizzati da Studio Magoga, attivati con un QrCode, e le nuove mascotte del museo Molla9 e Molletta disegnate da Camuffo Lab, accompagnano i più piccoli nella visita del museo attraverso nove isole tematiche in cui addentrarsi in attività analogiche pensate per introdurre i temi della mostra permanente, i concetti basilari di cittadinanza attiva e spunti di riflessione per comprendere la società italiana odierna.



In occasione dell'inaugurazione di M9Kids esordisce anche Mestre, città dei bambini. Alla scoperta di M9, un festival progettato nel week end del 9 e 10 aprile, nel quale gli spazi di M9 District si animeranno con laboratori gratuiti tra design, arte, pedagogia e giochi per bambini dai 6 ai 12 anni, esposizioni e macchine per disegnare. Nel foyer di M9 saranno inaugurate due esposizioni dedicate ai più piccoli: Francesco Bombardi presenterà Paolo Paolini e i suoi sussidi didattici e MarameoLab. Progetti tra educazione e creatività farà conoscere il mondo dello studio grafico attraverso una raccolta di vivaci illustrazioni. Nelle giornate di sabato e domenica gli adulti accompagnati da minori potranno visitare l'esposizione permanente e la temporanea Gusto! Gli italiani a tavola. 1970 - 2050 a tariffa ridotta, mentre i bambini fino ai 9 anni potranno accedere gratuitamente al museo. A breve la mostra sarà accompagnata da aperitivi in terrazza, eventi serali, con un prolungamento dell'orario di chiusura del museo fino alle 22 nei mesi estivi.