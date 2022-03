Desi raccoglie tutte le recensioni assurde di Tripadvisor sul Veneto: «Il Prato a Padova è senza erba». «Bus in ritardo per Murano»

Benvenuti nell'Assurdistan: leggere certe recensioni online su TripAdvisor fa precipitare in un mondo parallelo del quale chi è dotato di normale buonsenso non sospetta nemmeno l'esistenza. Premessa: nel sito si recensiscono soprattutto ristoranti e alberghi, ma non solo, si possono esprimere opinioni in libertà anche su città, monumenti e tutto ciò che può essere visitato. Ecco quindi che viene dato solo un pallino (il minimo) alla veneziana basilica di San Marco perché ci sono solo «alcuni arazzi sbiaditi che sembrano lo zerbino di casa mia», al padovano Prato della Valle «deludente come la città», alle mura trevisane «invisibili», al vicentino teatro Olimpico, un insieme di «tribune di legno messe male e statue di gesso», alla faccia di Andrea Palladio che, tapino, lo aveva progettato.

A raccogliere queste perle rare di saggezza è Desi Marangon, di Sottomarina, ma trasferita a Venezia da un po' di anni, storica, autentica cacciatrice di recensioni insensate. «Mi sono appassionata», spiega «a un nuovo genere letterario: le recensioni di Venezia e del Veneto su TripAdvisor. Ho l'impressione che esistano molte Venezie dentro la stessa Venezia, e io chiaramente vivo nella migliore. Molti, però, sperimentano la peggiore, descrivendo una città a me sconosciuta».



LE TRIBUNE DI LEGNO

Ora via con la galleria dell'aberrazione che fa sembrare un complimento il classico «Venezia è bella, ma non ci vivrei». Verona, Arena, DaviDino, di Forlì, scrive: «Bello da fuori. Da dentro pessimo. Sarà che vi erano degli operai che montavano/smontavano (20 ottobre 2021), ma in ogni caso non ne sarebbe valsa la pena perché si vedono solo gradinate, peraltro rifatte». Forse NoViniScadenti aveva abusato di sostanze alcoliche quando a proposito del Teatro Olimpico, Vicenza, ha annotato «Da vicentino sconsiglio a tutti i turisti questa visita: 11 euro per entrare a vedere un teatro vuoto, sedersi su tribune di legno messe male e vedere statue di gesso. Se penso che con poco più si entra agli Uffizi questa è una vera rapina. Super sconsigliato».



CHIOGGIA CAFONA

Treviso, le mura secondo Deomogan, di Piglio (Frosinone) sono «Talmente invisibili, talmente poco indicate, che non mi ero nemmeno accorto ci fossero delle mura a Treviso». Belluno «da evitare qualsiasi visita», commenta VeritaRendeLiberi, perché «purtroppo Belluno non offre molto da vedere». Chioggia, sotto il titolino Come distruggersi i piedi osserva Fb72, di Verona: «La passeggiata è molto bella e caratteristica, ma sconsigliatissimo farla a piedi nudi. Le pietre sono molto ruvide e taglienti tanto da rovinare le piante dei piedi. Mai più scalzo!!!». Ancora Chioggia, il giudizio di fe421286, di Padova, è: «Maleducazione e sporcizia, puzza, pezzi di vetro ovunque, ciclisti esauriti come pure gli abitanti che sono dei veri cafoni».



ORTO BOTANICO SPOGLIO

E Padova? Nel Giardino botanico, quasi incredibile, d'inverno le piante sono senza foglie, si scandalizza Jimkana, di Ravenna: «In inverno dovrebbero ridurre, se non dimezzare il biglietto, a parte qualche albero, le piante sono completamente spoglie, o morte addirittura. Potrete ammirare solamente la serra e il museo che però presenta molte piante ripetute e non una gran varietà». A parere di Marco C, di Milano, la basilica del Santo è una galleria horror: «Pensare che qualcuno possa portare lì i propri figli piccoli mi fa rabbrividire. Scheletri appesi ovunque, sofferenza ai massimi livelli, morti e resti in ogni angolo. Bleah». Buongustaio0781, di San Gimignano (Siena), è rimasto deluso dal Prato della Valle: «Non per i padovani, ma se togli quelle quattro e quattro statue intorno, la piazza è deludente come la città». Lussi12 è spagnola di Torremolinos e afferma: «Studiando a Padova, ho sentito più volte nominare Prato della Valle. Quando sono finalmente riuscita a vederlo, sono rimasta veramente delusa; non è un parco, dato che non c'è molta erba, per terra c'è più ghiaino e asfalto. Gli alberi sono un po' striminziti, ma penso che con il tempo crescano e diventino migliori. Le panchine sono in marmo, quindi in inverno freddissime per sedersi».



SAN MARCO COSTOSA

Naturalmente è Venezia a fare la parte del leone: tanti turisti, tante recensioni, talvolta immaginifiche. Manuel10559, di Milano, titola Deludente, la sua recensione sulla basilica di San Marco: «Mi ero fatto una idea troppo alta della chiesa (basilica è troppo elogiante) bella fuori, ma brutta dentro. Piccola e con dei colori che la fanno sembrare sporca. La visita della chiesa costa 3 euro e del museo della chiesa 7 euro. Nel museo c'è praticamente una sola stanza con alcuni arazzi sbiaditi che sembrano gli zerbini di casa mia. Che delusione». Sempre lui, titola le recensione al campanile di San Marco: Come diceva Fantozzi, una c pazzesca. Filippo B, della provincia di Padova, se la prende con la Fenice: «Inutile e devastante kitsch. Da evitare. Meglio Gardaland. Almeno lì non si finge di essere autentici». Andrea, invece, titola Schifo assoluto la sua opinione sulle Gallerie dell'Accademia: «Passi che non sono appassionato d'arte e quindi magari non comprendo la bellezza dei dipinti, ma ho visto posti simili e mi sono piaciuti molto di più, qui ho visto dipinti tutti simili, tutti sullo stesso tema e per di più ho dovuto pagare 12 euro».



AUTOBUS PER L'ISOLA...

Mirko è riuscito nell'impresa di andare a Murano in autobus: «Trasporti ridicoli. Il bus passa ogni mezz'ora, creando così code anche di 300 persone. Posto non paragonabile nemmeno alle peggiori strade di Venezia. Si perde una giornata a girare nel nulla». Daniela D, dopo essersi cimentata nello sport di lamentarsi dei prezzi dei caffè di Piazza San Marco, chiosa: «Comunque se non andate a Venezia nella vostra vita non vi perdete assolutamente nulla, triste, sporca, carissima come Dubai, ma almeno Dubai merita». Yuri R, di Civitanova Marche, dà un solo pallino al Canal Grande: «Solo un grande canale percorso da un numero di barche che ti dà la possibilità di muoverti all'interno della città». Patriciagodolas1, di Mestre è delusa: «Non mi è piaciuta per niente questa Piazza San Marco!!! Non aveva acqua nella piazza, non c'erano neanche dei piccioni. D'altra parte penso che ci siano pochi canali a Venezia pensavo che tra le case ci fosse più acqua». Narmael, di Parma, è rimasta insoddisfatta del giro in gondola «meno di un'ora a farsi sballottare in canali putrescenti guardando gli scarichi abusivi dei palazzi che riversano nelle canaline dell'acqua potabile anche gli scarichi civili». Per Alessia Giuditti, di Roma, il vituperio è Torcello: «Un bar, mezza chiesa, due ristoranti e un canale sporco e indefinibile. EVITATE». Max e Sandra, concludono: «Venezia è una cloaca putrida e anche molti veneziani lo sono».