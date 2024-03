Lutto a Portogruaro. Luigi Biason è morto dopo 20 giorni di agonia. Investito da un'auto per la nebbia

PORTOGRUARO (VENEZIA) - La nebbia non permetteva di vedere oltre: un novantenne di Portogruaro viene investito da un'auto e muore dopo 20 giorni di agonia.

Si è spento nelle prime ore di mercoledì 6 marzo Luigi Biason, l'anziano che il 14 febbraio scorso era rimasto investito da un'auto in viale Trieste a Portogruaro. Il conducente stava percorrendo l'ex tracciato della Statale 14 quando, in prossimità della caserma Capitò, non si è accorto dell'uomo che in bicicletta si trovava sul ciglio della strada. L'impatto è stato violento tanto che Biason è stato scaraventato sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi.