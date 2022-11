VENEZIA LIDO - Il mondo dell'arte e della cultura veneziana è in lutto per la scomparsa del professor Igor Lecic, pittore, scultore, incisore e grafico pubblicitario, nonché docente all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Igor era un artista a tutto tondo, con due grandi passioni: la batteria e i cani bassotti. Nato a Lubiana, Lecic era arrivato a Venezia all'inizio degli anni '70. Vedovo da qualche anno, a fine novembre avrebbe compiuto 72 anni. Abitava al Lido, in via Lorenzo Marcello. Il professore da tempo soffriva per una grave forma di diabete che lo ha pesantemente menomato nel fisico, ma non nell'intelligenza. Viveva solo, senza alcun parente in Italia, ma era ben assistito da alcuni amici e dall'assistenza infermieristica domiciliare del Distretto.

CROLLO FISICO

Un improvviso peggioramento, pochi giorni fa, lo aveva costretto a un ricovero d'urgenza al Civile di Venezia, dove è sopraggiunto il decesso. Lecic aveva conseguitoil diploma in pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia, istituto dove poi ha anche insegnato. Specializzatosi in tecniche pittoriche e grafiche, ha partecipato a corsi di perfezionamento e aggiornamento in Inghilterra, Polonia, Belgio e Francia, iniziando l'attività espositiva nel 1968. Ha tenuto la prima personale alla Galleria d'Arte Vittoria di Dolo nel 1975, seguita nello stesso anno da una seconda personale alla Galleria del Centro Internazionale della Grafica di Venezia. Ha collezionato 144 personali in tutto il mondo, tra cui una mostra itinerante in 64 città italiane e più di 50 personali in diversi Istituti Italiani di cultura all'Estero.

MOSTRE IN TUTTO IL MONDO

Tra le mostre, si ricorda la personale tenutasi nel 1998 al Palazzo delle Nazioni di Ginevra, seguita da esposizioni in Australia (Melbourne e Victoria), a Santiago del Cile (al Museo di Arte Contemporanea), a Ottawa (presso l'Alliance Francaise) e a Losanna. Nel 2002 ha esposto al Centro di Cultura Italiano in Arabia Saudita. Tra le prestigiose rassegne alle quali è stato invitato figura la dodicesima Biennale Internazionale della Grafica a Lubiana. Partecipa inoltre a importanti collettive e concorsi, ottenendo riconoscimenti e vincendo numerosi premi. Ha rivestito l'incarico di docente all'Accademia Albertina di Torino e all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Ancora da fissare la data dei funerali.