JESOLO - Lutto nel mondo della ristorazione: la città piange Gabriele Costantini. Esercente molto conosciuto in tutto il litorale, si è spento a soli 56 anni all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. In seguito ad un malore, era stato infatti ricoverato all'ospedale mestrino dove aveva subìto un intervento chirurgico a seguito del quale era stato trasferito a Motta di Livenza per la riabilitazione. Ma improvvisamente le sue condizioni si sono aggravate, tanto da essere nuovamente trasferito all'Angelo nel quale è stato sottoposto ad un altro intervento e dove, purtroppo, è spirato.

La notizia è piombata in città come un macigno, lasciando sgomente tantissime persone. Gabriele era infatti molto conosciuto e stimato. In passato aveva gestito un locale in piazza Trieste, ma da diversi anni gestiva con la compagna una pizzeria nella centralissima via Bafile, facendosi apprezzare per le sue qualità professionali, per la sua generosità e il suo immancabile sorriso.

«Era un vulcano - ricordato alcuni commercianti di piazza Brescia - un'autentica forza nel lavoro e nella sua attività, nella quale metteva sempre tutto se stesso. Era solare e innamorato della vita. Sembrano le classiche frasi di circostanza, ma lui era davvero così». Gabriele Costantini lascia i due figli, Angelo e Bryan, ai quali era legatissimo, e la compagna Lory. I funerali si terranno sabato prossimo, 5 novembre, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in piazza Trieste.