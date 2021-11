VENEZIA - Circa 40mila persone in età lavorativa, tra i 20 e i 70 anni, nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, sono senza vaccino e nel contempo anche senza tampone ripetuto ai fini dell'ottenimento del green pass. Impossibile contare con certezza quante di queste, in effetti, lavorino, ma è presumibile immaginare che siano la maggioranza, motivo per cui si può affermare che ci sono decine di migliaia di persone che ogni giorno vanno sul...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati