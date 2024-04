Autismo, nel trevigiano colpiti 963 studenti su 4.396 in Veneto

TREVISO - Gli alunni che frequentano le scuole del Veneto con diagnosi di autismo sono 4.369, di cui 963 residenti in provincia di Treviso. Lo ha reso noto oggi l'azienda sanitaria Ulss n.2 nell'ambito della presentazione di un programma dal titolo "Treviso - La provincia che include" che comprende una serie di iniziative in occasione della Giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo.

I soggetti autistici nelle scuole della provincia sono particolarmente numerosi (456) nelle scuole primarie, mentre se ne contano 210 alle medie, 184 alle superiori e 113 nelle scuole dell'infanzia. I casi di autismo complessivamente gestiti dai Servizi per l'età evolutiva dell'Ulss 2 sono circa 1.150, mentre sono 450 i casi afferenti ai Servizi per l'età adulta. In quest'ultimo segmento, per il raggiungimento della maggiore età, arriveranno altre 58 persone nell'anno in corso, 56 nel 2025 e 50 l'anno successivo.