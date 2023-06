VENEZIA - Laura Pausini inaugura questa sera, a Venezia, una nuova era di bellezza che la trasporterà nel Metaverso. Gli scatti che ha pubblicato sui canali social celebrano il ritorno della cantante che rivelerà il suo animo più cyber. "Chissà se guardando questi look indovinerete la scaletta ...", scrive.

MAREA

L'esibizione potrebbe essere però disturbata dalla marea. Il Mose, progettato solo per maree eccezionali, non verrà azionato. Le previsioni meteo, nello specifico, registravano a ieri un picco di 95 centimetri, previsto per le 21.10, l'orario coincide con l'inizio del suo spettacolo. Questo implica che ci saranno, per circa due ore, almeno 20 centimetri d'acqua in Piazza San Marco, fino a quando la marea non comincerà a calare. «Il concerto spiega in un suo post - sarà uno spettacolo vero e proprio per raccontare la nostra storia. Sarà diviso in 3 parti, ognuna con un diverso arrangiamento musicale e un colore che la rappresenta. Il nostro passato, presente e futuro. È stato un lavoro lunghissimo e per questo ci tengo tanto a far sì che sia speciale».

SOLIDARIETA'

L'artista sosterrà la sua terra e anche questa volta lo farà attraverso, una donazione che però desidera che resti privata. «Ho deciso si legge - di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia». Per scongiurare la mancata presenza del pubblico, gli organizzatori lanciano un appello: "Portate gli stivali". Le aziende coinvolte nei concerti della Pausini, in programma questa sera, domani e domenica con inizio alle ore 21, organizzati e prodotti da Friends&Partners, puntano a tutelare la sicurezza dei presenti, dal momento che questi spettacoli che hanno già registrato il tutto esaurito, avverranno all'interno di un perimetro di allestimento che prevede un numero massimo di circa 5000 spettatori, e avvisano tutti coloro che hanno acquistato i biglietti (prezzi da 75 euro a 195 per le prime file) di munirsi di "galosce". Le prove generali si sono invece tenute a Roma mentre ieri sul palco sono arrivati i musicisti e i ballerini del corpo di ballo insieme al direttore creativo e coreografo Luca Tommassini.

Per facilitare l'arrivo e il deflusso degli spettatori la Polizia locale ha emesso un'ordinanza che vieta il passaggio sotto le Procuratie dopo le 18.45, vieta anche l'uscita dai sotoporteghi delle Procuratie Vecchie, individuati come vie di fuga. L'ultimo accesso al campanile di San Marco sarà alle 18.45. Limitazioni anche per i proprietari di esercizi commerciali mentre i Caffè che hanno il plateatico accoglieranno la clientela a ridosso del palco. La Piazza nei giorni dei concerti, a partire dalle ore 19, viene inibita al percorso pedonale, tranne la parte della Piazzetta, della Basilica e dei Pili Portabandiera ove la viabilità è sempre possibile. Dai Pili entrerà il pubblico che ha acquistato il biglietto e dai portici i clienti che hanno la prenotazione ai Caffè.