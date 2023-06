Laura Pausini, il concerto a Venezia è a rischio? «Portate gli stivali», cosa succede

Il concerto di Laura Pausini (e non solo) a Venezia rischia grosso. L'acqua alta, fuori stagione, mette a serio rischio i concerti in piazza San Marco, in primis quello della cantante faentina, che per tre serate di fila si esibirà di fronte al pubblico veneziano. Le previsioni parlano di una marea con un picco di 95 centimetri, previsto per le 21:10, proprio l'ora dell'inizio del suo show. Che, in pratica, si traduce in almeno 20 centimentri d'acqua effettivi in piazza, che resteranno sui masegni per quasi due ore, quando la marea comincerà a calare.

Laura Pausini, concerto a rischio?

L'entusiasmo ed euforia dei suoi fan, rischia di essere messo a rischio da un'acqua alta davvero fuori stagione, ma che in futuro saranno sempre più presenti a causa dei cambiamenti climatici. Laura Pausini ha deciso di devolvere il cachet del suo spettacolo per aiutare il popolo dell'Emilia Romagna colpito duramente dall'alluvione e il pubblico ha decisamente risposto presente: la serata di venerdì 30 giugno e le due successive di sabato 1 e domenica 2 luglio, hanno fatto registrare il sold out. In caso che l'acqua arrivi in copiosa piazza, però, niente paura.

Il problema ci sarà, anche e soprattutto per quelli dei 5 mila spettatori provenienti da fuori città e dunque poco avvezzi al fenomeno delle maree. Il Mose, molto probabilmente, non verrà azionato perché progettato solo per maree eccezionali. E gli organizzatori lanciano l'appello. Sarebbe un vero peccato, infatti, che il pubblico non si presentasse e allora: «Portate gli stivali». La serata sarà più umida del previsto, ma sicuramente lo show non verrà rovinato.