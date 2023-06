Concerti "sold out" per Laura Pausini in Piazza San Marco, venerdì, sabato e domenica. Alle 16.30 di ieri risultavano, ancora in vendita sui circuiti online due "Poltronissima gold" (195 euro) per il 1 luglio e sei per il 2 luglio e tre "Poltronissima" (155 euro) per il 2 luglio. Bruciati tutti gli altri, con prezzi che partivano da 75 euro per arrivare appunto ai 195 per le prime file. E la popstar romagnola, con il ricavato, aiuterà le vittime dell'alluvione. «Ho deciso di devolvere il mio cachet ha scritto sui suoi profili social Laura Pausini - dei tre concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente».



Venezia ha allestito nel suo "salotto" una platea di circa 5mila sedute. Ad occuparsi invece dello stage design, una vera e propria architettura, a metà fra rimandi classici e tecnologie contemporanee, è l'azienda Novembre Studio. La stessa piazza che accoglierà 3.500-4mila fans di Paolo Conte: lo chansonnier piemontese tornerà a San Marco (biglietti da 95 ai 299 euro) domenica 9 luglio e regalerà al pubblico uno spettacolo nuovo, esibendosi in una speciale scaletta, con cinque brani diversi, presentata per la prima volta durante il concerto alla Scala. Il palco sarà identico a quello allestito per la Fenice, la cui orchestra si esibirà sabato 8 nella Sinfonia n. 9 di Ludwig Van Beethoven, diretta da Juraj Valuha (da 40 ai 350 euro).



BOLLICINE E STUZZICHINI

Un'estate in musica. E anche i caffè storici hanno organizzato calici di bollicine e stuzzichini con vista sui cantanti. «I plateatici dei caffè anticipa l'assessore comunale Sebastiano Costalonga potranno prendere, grazie ad un sistema già collaudato, le prenotazioni e i loro ospiti potranno assistere al concerto. Rimarranno della stessa dimensione, né un tavolo in meno, né uno in più, avranno un turno unico di clientela. Abbiamo, inoltre, incontrato le attività che lavorano in Piazza San Marco. Questa rassegna di alto livello deve essere intesa come un valore aggiunto per la città».



Il Quadri propone per i concerti della Pausini una "cicchettata" a 200 euro per il primo settore e 150 per il secondo (bevande e vini esclusi) oppure il palchetto con tre tavoli da due persone, ai quali oltre agli stuzzichini sarà servita una bottiglia di champagne al prezzo di 700 euro. Il Florian per un calice e "sfiziosi dolcetti" chiede invece dagli 80 ai 160 euro.



«Il disagio c'è e ne prendiamo atto commenta Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco - Capiamo gli sforzi fatti dall'amministrazione per portare eventi di livello in Piazza San Marco, seppur non comprendiamo la pubblica utilità di queste iniziative. Abbiamo fatto presente che forse, quest'anno, sarebbe stato il caso di non far svolgere così tanti eventi in concomitanza con i lavori attorno alla basilica: tre concerti di Laura Pausini, poi quelli della Fenice e Paolo Conte, successivamente sarà la volta del Redentore e dei due giorni delle lauree il 26 e 27 luglio. Per le attività commerciali la chiusura è anticipata alle 19».



Per i concerti la piazza verrà progressivamente chiusa a partire dalle 18.30. Alle 20 l'ingresso del pubblico, mentre la musica partirà alle 21. «Il palco precisa Fabrizio D'Oria, direttore operativo di Vela SpA che è stato già montato è quello della Pausini. Lo stesso materiale verrà rimodulato per la Fenice e Conte. San Marco nei giorni dei concerti, a partire dalle 19, viene in buona parte inibita al percorso pedonale, tranne la parte della piazzetta, della basilica e dei pili portabandiera, ove la viabilità è sempre possibile».