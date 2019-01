Catturato dopo 18 anni di latitanza: tradito dal veglione di Capodanno

di Monica Andolfatto

Gli occhi non cambiano. Anche dopo 18 anni vissuti in latitanza. Uno sguardo inconfondibile quello di Claudio D'Este , classe 1946, di un colore blu intenso. Ci ha provato, eccome, ma senza successo a negare di essere uno dei fuggiaschi più ricercati dalla Squadra Mobile di Venezia: lui, sodale di Felice Maniero, componente di spicco della cosiddettache aveva egemonizzato loin città al tempo in cui la Mala del Brenta aveva toccato il suo apice. È stato catturato nel tardo pomeriggio di San Silvestro, a Zagabria , mentre usciva da casa,agli investigatori della Mobile, in particolare da quelli della IV Sezione, che non hanno mai smesso di dargli caccia. Con determinazione e