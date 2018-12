Strage di Natale, il capo della Polizia scoprirà il monumento per i 3 agenti uccisi

UDINE - Sono trascorsi vent'anni dalla strage dell'antivigilia di Natale in cui persero la vita a Udine i tre poliziotti in servizio alla Squadra Volante, Adriano Ruttar, Giuseppe Guido Zanier e Paolo Cragnolino, morti a causa dell'esplosione di un ordigno appeso alla serranda di un negozio di viale Ungheria. Era l'alba del 23 dicembre 1998 e i tre agenti stavano per finire il turno di servizio.



Questa mattina, alle 8,30, come ogni anno sono stati deposti fiori suo luogo della strage, poi la Polizia ha ricordato le vittime con una messa nella Chiesa Beata Vergine del Carmine, celebrata dall'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. A Udine da pochi minuti è giunto anche il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, che intitolerà un'area verde di via Crispi e inaugurerà un monumento, realizzato da Roberto Milan, che rappresenta nelle intenzioni dell'autore la violenza che recide le tre vite, unite dallo stesso destino, ma, nello stesso tempo simboleggia, con diversi colori, il sacrificio e la speranza in un futuro di pace.

