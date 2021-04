Morirono 3 poliziotti, la Procura indaga di nuovo sulla strage di Natale

UDINE - «Sono in corso i necessari approfondimenti investigativi finalizzati a verificare la fondatezza o meno di recenti acquisizioni dichiarative». Lo comunica in una nota la Procura di Udine in merito alla riapertura delle indagini sulla strage dell'Antivigilia di Natale del 1998. Nell'esplosione dell'ordigno, posizionato davanti a un negozio di telefonia mobile in viale Ungheria a Udine, morirono tre poliziotti della Squadra volante della Questura di Udine: Giuseppe Guido Zannier, Adriano Ruttar e Paolo Cragnolino. Il riserbo degli inquirenti sul caso è massimo. «Eventuali novità in merito ai fatti in questione verranno divulgate nei tempi e nei modi previsti dalla legge», aggiunge la Procura anticipando che, in relazione alle notizie diffuse in merito all'indagine, «intraprenderà ogni utile iniziativa finalizzata a individuare i responsabili della diffusione di informazioni ancora sottoposte a segreto istruttorio».