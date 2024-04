MARGHERA - Sosta in auto in un parcheggio, gli agenti si insospettiscono e scatta il controllo: era latitante da 7 anni. I motivi e l'arresto. Nella giornata di mercoledì 27 marzo, durante un’attività di controllo del territorio a Marghera, i poliziotti del Commissariato di Marghera, con una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, hanno arrestato un cittadino straniero nei confronti del quale gravava una condanna, emessa nel 2017 dalla Procura della Repubblica di Bari, per il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale all’interno del territorio nazionale oltre a possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

L'intervento

Gli agenti, dopo aver notato un’auto con targa austriaca in sosta presso un parcheggio a Marghera, hanno effettuato un controllo al conducente.

La tessera austriaca esibita dall'uomo ha però insospettito i poliziotti i quali hanno provveduto a effettuare ulteriori accertamenti: è emerso dunque che nei suoi confronti era stato emesso nel 2017, dalla Procura della Repubblica di Bari, un ordine di carcerazione per reati commessi a Bari nel corso del 2010.

Il cittadino straniero, tuttavia, dopo la condanna si era reso irreperibile fino quando, dopo 7 anni di latitanza, è stato individuato dai poliziotti del Commissariato di Marghera i quali lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia dove dovrà espiare la pena detentiva di 1 anno, 1 mese e 15 giorni di reclusione.