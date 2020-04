Mamma di 30 anni trovata morta in casa: con lei il bimbo di 3 anni

LATISANA - Tragedia in Friuli: una giovane mamma di 30 anni è stata trovata morta in casa nel pomeriggio di oggi, 3 aprile, dal marito a Latisanotta di Latisana. Secondo una prima ricostruzione, Ambra Ravanello, originaria di San Michele al Tagliamento, dipendente del gruppo Sme presso cui lavorava come commessa, sarebbe morta per un malore. In casa c'era anche il figlio piccolo di circa 3 anni. Ultimo aggiornamento: 20:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA