Pescatore "sbadato" lascia l'auto in folle e la ritrova nel... fiume /Foto

di Marco Corazza

CAORLE È arrivato di buon ora per passare la giornata in riva al fiume a pescare, ma si è dimenticato la marcia dell'auto in folle e in acqua vi è finita la sua utilitaria. Primo maggio da dimenticare per un pescatore che questa mattina è arrivato a, nel Comune di, per un po' di relax. Giunto davanti al corso d'acqua della "Livenza morta", il pescatore si è fermato con la sua Ford.Giusto il tempo per lui di scendere dall'auto per prendersi l'attrezzatura, che la Ford si è mossa finendo giù verso il profondo argine. Impossibile per chiunque riuscire a fermare l'utilitaria finita nel fiume, sott'acqua. Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco di San Donà con i colleghi del Nucleo Sommozzatori per riuscire ad agganciare la Ford che poi è stata recuperata dal soccorso Vaccaro .