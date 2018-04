Poliziotto a spasso con la fidanzata vede il ladro in azione e lo blocca

MESTRE - Poliziotto a spasso con la fidanzata vede un ladro in azione e lo blocca.Ieri pomeriggio mentre era a passeggio con la propria fidanzata in centro a Mestre, un agente in servizio alla Polizia di Frontiera ha sventato un furto in un negozio di bigiotteria. Il poliziotto, infatti, appena è entrato in negozio ha notato un uomo sulla cinquantina muoversi con fare circospetto e dopo poco mettersi in tasca della merce per poi uscire dal negozio senza pagare. A questo punto l’agente è intervenuto, fermando il ladro. La commessa allertata dalla concitazione davanti all’uscio del negozio, è accorsa ed invitata dall’agente ha chiamato il 113. La sala operativa ha immediatamente mandato gli uomini della squadra volante che, giunti sul posto, hanno perso in carico l’uomo, e lo hanno trovato in possesso di 9 bracciali del valore di circa 150 euro, che sono stati restituiti alla commessa del negozio. L’uomo è stato portato poi nei locali della Questura per l’identificazione. F.P. 48enne, rumeno è stato denunciato per tentato furto.

