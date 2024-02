VIGONOVO - Come un mastino, bracca un ladro in fuga tra i campi per quasi un chilometro, superando fossati e scavalcando siepi e recinzioni in rete metallica. Una volta raggiunto il malvivente, viene affrontato con un coltello. Si raduna un po' di gente e l'uomo chiede aiuto, ma nessuno interviene. Alla fine, con un colpo ben assestato, riesce a disarmarlo. A quel punto interviene una pensionata 65enne, più coraggiosa di molti uomini più giovani presenti sul posto, che con un calcio allontana il coltello dai due contendenti. Il ladro però non desiste e affronta il suo inseguitore a mani nude. Volano pugni scorre anche del sangue. Alla fine l'inseguitore ha la meglio, rende inoffensivo il predone e lo consegna ai carabinieri giunti nel frattempo sul posto. Quella che una persona del posto ha definito «una scena da film» è iniziata intorno alle 16.30 di sabato in via Sarmazza Sinistra, è proseguita lungo via Altinate e si è conclusa mezz'ora più tardi in via II. Strada, nella zona artigianale della frazione Galta di Vigonovo.

IL PERCORSO

Il ladro solitario è giunto nel quartiere periferico in sella ad una bicicletta. Dopo avere inutilmente provato ad entrare in alcune abitazioni, è riuscito a penetrare in una casa momentaneamente deserta, all'interno della quale è riuscito ad impossessarsi di un portafoglio e di un cellulare contenuti all'interno di una borsa. Una volta inforcata nuovamente la bicicletta da donna con la quale era giunto sul posto, si è spostato di un centinaio di metri ed è entrato nel garage di un'altra abitazione, dove si è impossessato di uno scooter.

Mentre stava per allontanarsi col mezzo a motore, è però ruzzolato a terra. Il titolare dello scooter ha sentito il tonfo ed è corso in strada per verificare cosa fosse successo. Pensando si trattasse di un incidente, ha addirittura aiutato il ladro a rialzarsi, non rendendosi conto che la moto era la sua. Nel frattempo il malvivente è entrato nuovamente all'interno della proprietà e ha tentato di salire a bordo di un'auto parcheggiata in cortile. In quel mentre sono giunte sul posto altre persone, compresa la donna derubata di portafoglio e cellulare. Vista la mal parata, il ladro ha inforcato la bicicletta con la quale era giunto sul posto e ha tentato di fuggire attraverso una stradina che si perde tra i campi. Una fuga impossibile perché la bici si è subito impantanata. Ha allora proseguito a piedi, inseguito da un 38enne del posto, che in un primo momento è riuscito a raggiungerlo durante l'attraversamento di un profondo fossato. Il malvivente si è allora disfatto dello zainetto che portava in spalla, al cui interno sono stati successivamente stati ritrovati diversi oggetti rubati nella case della zona, nonché il cellulare e il portafoglio della donna derubata. Il malvivente è una persona di origine marocchina già conosciuta alle forze dell'ordine. E' stato portato in caserma a Camponogara, dove è stato denunciato a piede libero.