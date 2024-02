Rubati capi di abbigliamento, scarpe e borse di prestigiose marche: il bottino supera i 200mila euro. Appello dei proprietari ai ladri: «Restituite tutto»

BUTTRIO - Nel fine settimana si è perpetrato un ingente furto aggravato a Buttrio (Udine), in via Nazionale. I ladri, usando un piede di porco di colore rosso con cui hanno scardinato porta e basculante, sono entrati nel deposito di una nota famiglia udinese dove venivano tenuti capi di abbigliamento, scarpe, borse, oggettistica ed accessori. Tutto materiale di importanti e prestigiose marche. Il danno è di oltre 200mila euro. Sul posto sono intervenuti per i rilievi scientifici i carabinieri della stazione di Percoto e anche il nucleo investigativo, mentre la famiglia derubata ha depositato una denuncia alla Procura di Udine.

La famiglia, rappresentata dallo studio Tutino di Udine, lancia un appello ai banditi: «Ci sono seri sospetti sui possibili autori del fatto nonché possibili tracce, restituite tutto, rimettete quanto tolto nei sacchi neri che avete usato per l’asporto e poneteli all’ingresso che avete scassinato con il piede di porco».