Clandestini e ladri opsitati negli alberghi della stazione di Mestre e Marghera: blitz della polizia

MESTREE - La Polizia di Stato di Venezia, nel corso della settimana uscente, ha effettuato una serie di controlli amministrativi straordinari all’interno di numerose strutture alberghiere site nella zona della Stazione di Mestre, grazia all’attività della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa e con il contributo della Polizia Locale di Venezia. Il Questore di Venezia ha disposto che i controlli straordinari di Polizia interessassero preminentemente la zona di Via Piave a Mestre e di Via Fratelli Bandiera a Marghera, e sono consistiti in accertamenti amministrativi finalizzati ad evidenziare situazioni di degrado e di criminalità, mirati ad individuare potenziali autori di reato nelle zone a rischio della città.

L’attività della Questura di Venezia è tata mirata a verificare la regolarità nella gestione delle ricezioni alberghiere, sia al fine di evitare mancate identificazioni di ospiti, obbligatorie per legge, sia al fine di contrastare la permanenza sul territorio di soggetti che potenzialmente possano costituire un rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico, essendo soliti operare negli ambienti criminali.

In questo contesto, la Squadra Mobile ha coordinato i controlli in tre strutture ricettive dove sono state riscontrate varie irregolarità, con la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative per mancato adempimento degli obblighi di comunicazione dei soggetti alloggiati e, in un caso, di una denuncia nei confronti del titolare della struttura. All’interno degli hotel sono state trovate due persone già destinatarie di un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Venezia, e precisamente un uomo, che è stato quindi indagato per l’inosservanza della suddetta misura di prevenzione, nonché una donna, denunciata in passato per reati contro il patrimonio, già conosciuta agli uffici della Questura poiché spesso rintracciata nel centro storico mentre gravitava con fare sospetto in quelle zone dove erano soliti verificarsi borseggi. Anche in questo caso, si è proceduto al deferimento in stato di libertà per l’inosservanza della misura di prevenzione.

Infine, un altro soggetto straniero, all’atto dei controlli, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, ed è stato pertanto affidato all’Ufficio Immigrazione che ha avviato l’iter amministrativo per procedere alla sua espulsione.