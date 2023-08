PORTOGRUARO - Esce per fare la spesa al supermercato: i ladri gli svaligiano l’abitazione rubando anche le monetine del figlio deceduto in un incidente. «Erano l’unico ricordo di Marco: vi supplico di restituirle».

La banda di ladri ha colpito l’altra mattina a Portogruaro nell’abitazione di Giorgio Rizzetto, papà di Marco deceduto il 2 maggio del 2014 in un tragico incidente stradale.

«Con mia moglie verso metà mattina eravamo usciti da casa per andare a fare la spesa al supermercato - spiega Giorgio Rizzetto –. Quando siamo ritornati ho aperto il cancello automatico e, entrando in casa, ho subito notato il trambusto». Pare che i ladri fossero ancora nell’abitazione quando la coppia è rincasata a Portovecchio di Portogruaro. «Penso che siano fuggiti dal retro non appena hanno sentito che il cancello si stava aprendo – prosegue ancora Rizzetto –.Quei malviventi hanno messo tutto a soqquadro: dalla cucina al soggiorno, passando per le camere, hanno rovistato ovunque. Hanno preso solo alcuni soldi che mi servivano per pagare una fattura e nient’altro, a parte quelle monete che mio figlio Marco aveva tenuto per una collezione personale». Qualche euro degli Stati membri e le vecchie lire, comprese anche le monete da 10 e una lira. Denaro che Marco aveva collezionato nel tempo. «Erano gli unici ricordi che avevo di mio figlio - ricorda il papà – non avevano alcun valore nel mercato. Per me, invece, erano qualcosa di davvero prezioso, un valore inestimabile proprio perché erano di Marco. Immagino non servirà a granché il mio appello, ma chiedo a quei ladri di restituirmi quelle monete. Allo stesso modo mi sento di lanciare un allarme alla popolazione sperando possa servire: prestate attenzione perché i ladri sono sempre in agguato. Non sentitevi mai al sicuro ma cercate di nascondere ciò che più avete di prezioso».

Alla famiglia Rizzetto non è rimasto altro da fare che chiedere l’intervento dei Carabinieri arrivati sul posto per avviare le indagini. Pare che la banda di ladri avesse tentato un colpo anche dai vicini. «Mi hanno riferito che due persone si erano presentate a casa del vicino suonando continuamente forse per capire se c’era qualcuno – spiega ancora Giorgio Rizzetto –. Poi, quando gli hanno risposto, si sono allontanati. A quel punto devono aver tentato lo stesso a casa mia e, non trovando nessuno, si sono messi all’opera».



La notte del 2 maggio del 2014 Marco Rizzetto ha perso la vita nello schianto della sua Ford Fiesta contro una Volkswagen Passat con a bordo un uomo e una donna della Bassa friulana nei pressi dell’East gate Park di Portogruaro. Una vicenda dolorosa per la quale Giorgio Rizzetto ha giurato sulla bara del figlio che avrebbe fatto piena chiarezza. Per questo l’uomo ha scritto anche al Presidente della Repubblica e alle varie istituzioni per chiedere almeno un esame “total body” sul cadavere del figlio, richiesta che nel tempo è rimasta inascoltata. «Spero che almeno i ladri mi diano ascolto e mi restituiscano quelle monete di Marco» conclude il genitore.