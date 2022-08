Paura a Jesolo, bus Atvo contro una Lancia Y: l'autobus finisce in un cortile privato. Due ragazze 22enni gravi

JESOLO - Bus Atvo contro una Lancia Y: l'autobus finisce in un cortile privato. Cinque feriti, 2 gravi. Alle 13.30 in via Gorizia a Jesolo un incidente choc: lo schianto tra un bus Atvo e una Lancia Y. In seguito al colpo, il bus è finito in un cortile privato. Il bilancio dell'incidente sono 5 feriti, di cui 2 gravi.

Gravi le due ragazze 22enni all'interno della Lancia Y, la conducente di origine ucraina e la passeggera di Mussolente (Vicenza). In codice rosso anche l'autista del bus, le cui condizioni sarebbero però meno preoccupanti.

La dinamica

Cinque persone, due delle quali in gravi condizioni: è il bilancio dello scontro tra un autobus di linea Atvo e una autovettura avvenuto a Jesolo. Dopo l'impatto, il pullman è finito in un cortile privato. Sul posto i vigili

Il bus era diretto da Punta Sabbioni, località del vicino comune di Cavallino-Treporti, a Jesolo, in via Equilio, con percorrenza urbana, lungo via Gorizia, al Lido di Jesolo. A bordo una quindicina di passeggeri.

All’altezza dell’incrocio con via Palladio proveniva la Lancia Ypsilon, con a bordo due ragazze, entrambe di 22 anni: alla guida una giovane di origine ucraina e la passeggera di Mussolente (Vicenza). Da una prima ricostruzione l’utilitaria non avrebbe rispettato la precedenza. L’autista del Bus ha cercato di evitare l’impatto diretto. L’auto è andata contro la parte anteriore destra del bus, zona porta d’ingresso, di fatto contribuendo a spingere l’autobus alla sua sinistra. Il pesante mezzo ha abbattuto un muro di cinta di una piccola palazzina, terminando la corsa contro l’angolo della stessa. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem di Jesolo, quindi due elisoccorsi. Le due ragazze sono state portate negli ospedali di Treviso e Mestre in codice rosso; le loro condizioni erano gravi. L’autista, che ha 61 anni (con 38 anni di servizio) che riportava una importante ferita alla testa, è stato portato in ambulanza al nosocomio di San Donà di Piave. Un paio di passeggeri avrebbe riportato delle lievi contusioni.

Sul posto, per la messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco di Jesolo, quindi la gru dei colleghi di Mestre (necessaria per il recupero del bus). Per i rilievi di legge gli agenti della Polizia Locale.