Faceva il pieno a sbafo alla sua auto: vigile urbano nei guai

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Avrebbe usato laper rifornire la propria, per questo è stato. E sempre nei suoi confronti è scattata una segnalazione alla Procura della Repubblica con l’avvio di una serie di accertamenti sul suo operato, mentre il Comune potrebbe avviare un procedimento disciplinare a suo carico. Lui è un, dove da anni lavora dimostrando una discreta esperienza a livello operativo. Tutto sarebbe partito sulla base di alcuneriscontrate da alcuni suoi colleghi che avrebbero appunto registrato un uso frequente della scheda carburanti dell’auto di servizio. Quando l’agente era di turno, i rifornimenti sarebbero avvenuti in un arco temporale troppo ridotto, soprattutto se confrontati con la media dei chilometri generalmente percorsi dalle auto utilizzate in pattuglia.