JESOLO - Asta di Isola Blu, venduti lotti per oltre 25 milioni di euro. Si è conclusa mercoledì scorso la prima asta del compendio immobiliare realizzato alle spalle di piazza Brescia. Si tratta delle due palazzine con appartamenti e spazi commerciali realizzate dalla Edil Sg, la società di Macerata dichiarata fallita lo scorso luglio. Tutti i lotti oggetto delle aste sono stati venduti, esclusi quelli della prima giornata d'asta dello scorso 8 novembre, ovvero degli spazi commerciali, alcuni già affittati, che saranno nuovamente messi in vendita nella prossima primavera con una riduzione di prezzo di circa il 20%. Il resto dei lotti, uffici, appartamenti e terreni, sono invece stati già aggiudicati da società, da persone fisiche e in larga parte sono stati assegnati al fondo Aquileia Capital Services, che fa riferimento al gruppo d'investimento statunitense Bain Capital Credit, con sede a Udine ma anche a Milano e Roma. Si tratta di uno dei maggiori fondi che attualmente opera in Italia, tanto da vantare in gestione un portafoglio misto, tra crediti e immobili, per un valore di 3,5 miliardi di euro. E non a caso, proprio per questo ad oggi rappresenta uno dei principali soggetti nel mercato italiano in grado di crediti performing e non performing, contratti di leasing e operazioni nel mercato del mattone.

L'OPERAZIONE

A gestire le varie fasi di vendita è stata il curatore Alvise Crety, il noto commercialista con studio a Mestre che dal suo quartier generale ha gestito questa complessa operazione, dividendo le aste in base alle tipologie immobiliari a gruppi di dieci unità, con le vendite spalmate in dieci giorni. Ora la vasta area di terreni edificabili che sorgono nel comparto 11, di fronte alla Pista Azzurra e gran parte del complesso immobiliare Isola Blu, verranno trasferiti ad un valore di oltre 25 milioni di euro al fondo Aquileia Capital Services mandataria di Eagle Spv srl, che nei giorni scorsi ha depositato negli uffici dello stesso curatore, le istanze di assegnazione del compendio immobiliare a favore del proprio veicolo d'investimento Valery Reoco Srl. L'assegnazione riguarda anche il terreno edificabile che sorge nelle immediate vicinanze delle due palazzine già realizzate e che vanta una superficie catastale di 12.346 metri quadrati divisi in tre destinazioni: residenziale, commerciale e direzionale. E ancora delle porzioni di terreni di oltre 40mila metri quadrati in questo caso destinati a standard secondario, per complessivi 52.486 metri quadrati finiti all'asta con un prezzo base di 13,9 milioni di euro. Su questi lotti c'era già una precedente variante presentata da un precedente consorzio, che prevedeva la realizzazione di un nuovo residence; ai nuovi proprietari, una volta completate tutte le fasi burocratiche, spetterà decidere come sviluppare l'area e nel caso se confrontarsi con il Comune per integrare nuovi progetti.