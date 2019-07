CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO - «È stato uno choc dal quale non ci siamo ancora riavuti, mai avremmo pensato che Defina fosse un criminale». Accetta di parlare della cittadina balneare, la Jesolo Golf Estate , cordata lombardo-veneta di imprenditori con interessi nel mondo delle costruzioni di lusso e dell'ospitalità. A distanza di quattro mesi dal provvedimento del giudice che ha affidato la gestione a un commissario, dire che la situazione è quasi tornata alla normalità sarebbe troppo. «Per giorni non sono riuscito a dormire - confida - la mia famiglia è dal 1887 che ha iniziato a lavorare con il core business immobiliare distinguendosi per affidabilità, correttezza e professionalità. Proprio qui dove dieci anni fa abbiamo investito 9 milioni di euro per differenziare e dove abbiamo un piano preciso di rilancio, scoprire che avevamo la ndrangheta in casa davvero ha dell'incredibile».