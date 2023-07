JESOLO - «Ignorata da Fratelli d'Italia». Nuovo capitolo nella vicenda che vede contrapposti l'artista circense Daiana Orfei e l'Amministrazione comunale. Nei giorni scorsi l'artista aveva lanciato un duro attacco al Comune, spiegando di essere stata costretta ad annullare tutti i suoi spettacoli in città mentre poco dopo, a sorpresa, erano arrivate le dimissione dell'assessore Alessandro Perazzolo che tra la politica e l'amicizia con Daiana Orfei aveva detto di scegliere quest'ultima, rifiudando di dissociarsi dagli attacchi dell'artista al Comune. Intanto però a buttare nuova benzina sul fuoco in quella che sembra essere la polemica dell'estate, è la stessa Daiana Orfei che non esclude di rendere pubbliche le chat per sostenere le proprie ragioni. «Ho contattato il sindaco per messaggio il giorno 13 maggio 2023 dice Orfei - esponendogli la mia contrarietà e delusione inerente ad alcuni fatti, il lunedì seguente ho richiesto un confronto con lui, chiedendo appuntamento come di norma alla sua segretaria, appuntamento che non mi è mai stato dato: dopo 7 giorni mi sono presentata direttamente in Comune per farmi ricevere, dove c'è stato un confronto tra me, il sindaco e l'assessore Perazzolo, senza trovare purtroppo soluzioni».

TENTATIVI A VUOTO

Nei giorni successivi, l'artista ha spiegato di essersi rivolta ai referenti di Fratelli d'Italia. «Mi sono rivolta a questa forza politica spiega Daiana Orfei perché ha appoggiato la candidatura del sindaco di Jesolo ed è rappresentata anche da Lucas Pavanetto sia in Consiglio comunale a Jesolo che in Regione: ho chiesto in tutte le maniere di avere un confronto, un appuntamento, mai dato. Ho contattato il senatore Raffaele Speranzon, con un messaggio direttamente a lui, per poi parlare 3 volte con il suo segretario, contatto dato direttamente dal senatore. Non riuscendo a ottenere un confronto, mi sono rivolta attraverso dei messaggi, con i quali spiegavo a grandi linee la grave situazione in cui mi ritrovavo, all'onorevole Donzelli, il quale mi ha fatto contattare da una sua assistente ma pur spiegando la situazione, non sono riuscita a ottenere nessun confronto». A vuoto, sempre secondo l'artista, anche le successive e-mail e richieste inviate all'organizzazione del partito Roma e ai responsabili di FdI alla Camera. Duro l'ultimo attacco. «Se qualcuno intende smentire quanto detto conclude Daiana Orfei - renderò pubbliche tutte le mie email, i messaggi di richiesta, e le ricevute di invio». Nessuna risposta dal sindaco Christofer De Zotti, che si è limitato a confermare l'incontro in Municipio con la relativa richiesta alla segreteria e la richiesta di incontro inoltrata a Speranzon.