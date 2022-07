JESOLO - Un amore a prima vista, come ha sottolineato la stessa artista cantando il ritornello del celebre cartone Mila e Shiro. Lungomare delle Stelle, ieri l'intitolazione di un tratto di spiaggia a Cristina D'Avena. Amata da più generazioni, alla regina delle sigle, che quest'anno celebra i 40 anni di carriera, è stato assegnato un tratto di arenile del consorzio Pineta 4, tra il quarto accesso al mare di viale Oriente e via Bucintoro.

La cerimonia di intitolazione, con la consueta scopertura della targa e il successivo calco delle mani, è avvenuta in piazza Milano, dove Cristina D'Avena, come una perfetta principessa, è arrivata a bordo di una carrozza trainata dai cavalli assieme al sindaco Christofer De Zotti. Ad anticipare la festa, l'incontro con la stampa all'hotel Negresco, dove l'artista ha cantato, assieme ai turisti sulla spiaggia, il valzer del moscerino con il quale aveva debuttato a 3 anni allo Zecchino D'oro. «Sono molto emozionata, non è qualcosa che capita tutti i giorni ha spiegato - Inizialmente pensavo che questa proposta fosse uno scherzo: oggi è difficile descrivere l'emozione, sono felice perché credo che questo evento lanci un segnale positivo e in questo momento abbiamo bisogno di positività, sorrisi e amore. Ora tutti stiamo cercando di riprendere in mano la nostra vita e tornare a vivere bei momenti insieme ai nostri familiari. Noi artisti, che abbiamo dovuto rimanere fermi 2 anni e mezzo, stiamo cercando di contribuire con la musica».

A fare da sottofondo musicale ovviamente sono state le sigle dei cartoni animati più amati, come Occhi di Gatto e Kiss me Licia, quest'ultima cantata prima del rito delle foto con i fan arrivati da tutta Italia, ricordando che la stessa Cristina D'Avena, nel 1986, era già stata a Jesolo per registrare alcune scene, all'allora discoteca Desideria, di Love Me Licia, serie tv tratta proprio dal cartone. «Licia è il personaggio che più mi rappresenta ha svelato la cantante -, ma mi diverto ad essere Creamy e anche Sailor Moon. Quando abbiamo fatto le riprese del telefilm a Jesolo ricordo che eravamo in una discoteca: non c'erano comparse, ma fan arrivati da tutta Italia. Ora un tratto di questa spiaggia ha il mio nome: sicuramente ci tornerò ancora».

Sul palco di piazza Milano l'artista bolognese è stata accolta anche da frate Etjenne dell'Istituto Antoniano, appena rientrato da Kiev e proprio all'istituzione benefica, Cristina D'Avena ha deciso di devolvere 20mila euro con l'obiettivo di sostenere Operazione Pane, una delle più importanti attività avviate dall'Istituto Bolognese. «L'Operazione Pane la vivo da sempre, fin da piccola ha spiegato l'artista -, da quando ho iniziato a cantare nel Piccolo Coro dell'Antoniano. Ho sempre vissuto questa realtà fin dai frati fondatori, cui ero molto legata». A introdurre la serata sono stati i CartoonX, band che celebra le sigle dei cartoni animati, attraverso reinterpretazioni rock. Grazie alla collaborazione con l'associazione culturale Tanagura di San Donà, hanno partecipato una decina di cosplayer che hanno interpretato alcuni dei più noti personaggi dei cartoni animati e dei fumetti come Creamy, Magica Emi, Sailor Moon e Pollon.