JESOLO - La voce delle sigle dei cartoon diventa la nuova stella di Jesolo. Sarà Cristina D’Avena la protagonista dell’edizione 2022 del Lungomare delle Stelle. Il Comune ha deciso di dedicare alla regina delle sigle dei cartoni animati, oltre che attrice e presentatrice, un tratto di spiaggia jesolana. Nei prossimi giorni Federconsorzi, che collabora all’evento, stabilirà il tratto da dedicare a Cristina D’Avena nel corso della cerimonia-evento già programmata per giovedì 7 luglio, in piazza Milano.



LA CARRIERA



Dopo la celebre apparizione allo Zecchino d’Oro del 1968 con la canzone “Il valzer del moscerino”, la carriera di Cristina D’Avena decolla nel 1982, esattamente 40 anni fa, grazie alla trasmissione Bim Bum Bam. Lo show televisivo è un successo senza precedenti, che coinvolge bambini, ragazzi e intere famiglie. Cristina D’Avena entra, così, nelle case degli italiani diffondendo gioia e conquistando poi i cuori di intere generazioni con le interpretazioni delle sigle dei cartoni animati. Proprio nel 1982 conquista il suo primo Disco d’Oro con la “Canzone dei Puffi” che vende oltre 500mila copie. Nel 1985 bissa il successo ottenendo un Disco di Platino con “Kiss me Licia” che sfonda il tetto delle 200mila copie vendute. L’anno successivo inizia la carriera d’attrice, interpretando proprio Licia nella serie per ragazzi “Love me Licia”. Imponenti i numeri della sua carriera: dal 1968, anno del debutto allo Zecchino d’Oro, Cristina D’Avena ha inciso 743 brani, di cui 392 sigle. Di queste, 371 si riferiscono a cartoni animati, 12 a telefilm e 9 a sigle Tv. Infine 41 remix. Nella sua carriera ha venduto oltre 7 milioni di dischi, collezionando complessivamente 2 Dischi d’Oro e 7 Dischi di Platino. Lo scorso marzo è stata protagonista del programma Big Show, dove con il conduttore Enrico Papi ha ripercorso la sua lunga carriera, costellata di grandi successi. Il Lungomare delle Stelle è un evento istituito da Jesolo nel 2001, unico nel suo genere. Ogni anno viene ufficialmente intitolato un tratto di passeggiata a mare a un grande personaggio del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della televisione, della scienza e dello sport.

Proprio come avviene per la Hollywood Walk of Fame, oltre all’intitolazione, avviene il calco delle mani, che poi rimane parte di una mostra permanente. A inaugurare la manifestazione fu Alberto Sordi. Poi è stata la volta di Andrea Bocelli, Sophia Loren, Mike Bongiorno, Katia Ricciarelli e i Pooh. Ad essere premiati anche degli sportivi come a Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini e lo scorso anno Deborah Compagnoni.