Concessioni demaniali, Jesolo le estende fino al 2034

JESOLO - La comunicazione è stata data oggi presso la Sala Rappresentanza dell'ente ai 150 titolari di concessioni demaniali e ai rappresentanti delle associazioni di categoria: Jesolo si adegua a quanto previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri che stabilisce l'estensione delle autorizzazione allo svolgimento di attività su area del demanio fino al 2034.



La decisione arriva con circa due anni di anticipo sulla scadenza prevista delle attuali concessioni, il 31 dicembre 2020, e qualifica Jesolo come il primo comune della costa veneziana ad aver avviato le procedure per l'estensione di tutti i 150 titolari esistenti, per i prossimi 15 anni. Un passaggio importante che si traduce in un beneficio per tutte le attività economiche della località che gravitano attorno alla spiaggia e al turismo balneare.

