JESOLO - Nei mesi scorsi la questione era finita anche tra i banchi del Consiglio comunale. A sollevare il caso era stato il consigliere comunale Daniele Bison, che aveva sollecitato tempi più veloci per prenotare servizi come il rilascio della carta d'identità. E ora un primo risultato è arrivato. L'Ufficio anagrafe ha infatti abbattuto i tempi per l'erogazione dei servizi di base. Nel corso del 2021 l'ufficio ha introdotto l'accesso su prenotazione direttamente utilizzabile dai cittadini attraverso la piattaforma dedicata sul sito del Comune di Jesolo oppure passando attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), che ha aumentato tale attività di supporto. L'introduzione di tale servizio aveva come obiettivo quello di ottimizzare la gestione dei tempi da parte degli operatori, rendendo così più efficiente e rapida la risposta fornita ai cittadini.

TEMPI D'ATTESA

Un anno fa, al momento dell'attivazione delle nuove modalità di accesso diretto, per usufruire dei servizi di base erogati dall'Ufficio anagrafe, come il rinnovo della carta d'identità, bisognava attendere almeno 3 settimane. Ora questa risposta viene fornita entro 7 giorni lavorativi. Nel raggiungimento di tale obiettivo, ruolo chiave è stato giocato dall'Urp che ha fornito supporto alla cittadinanza dopo aver affrontato a sua volta una ristrutturazione. L'ufficio, di fatto il "biglietto da visita" del Comune quando si accede al municipio e ci si affaccia ai servizi offerti dall'ente, è stato riorganizzato con l'integrazione di nuovo personale in grado di rispondere anche alle esigenze dei turisti stranieri.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'Urp adesso risulta aperto dalle 8 alle 13.30, dal lunedì al venerdì, con integrazione in orario pomeridiano (dalle 14 alle 17.30) il martedì e il giovedì. In seguito alla riorganizzazione, seguita direttamente dall'assessorato di riferimento, le cui deleghe sono affidate al vicesindaco Luca Zanotto, l'Urp consente anche di ritirare la modulistica relativa ai principali servizi del Comune, velocizzando così le procedure burocratiche per il cittadino. Per il ritiro della carta d'identità, ad esempio, non serve più prenotare un secondo appuntamento all'Ufficio anagrafe ma è sufficiente presentarsi allo sportello che ha inoltre assorbito parte dell'attività precedentemente svolta dai servizi demografici, alleggerendone il carico di lavoro e liberando tempo da mettere a disposizione degli utenti.

Nelle prossime settimane le prestazioni potrebbero diventare ancora più efficienti. È infatti in corso di ultimazione la sistemazione del sito internet del municipio, che prevede l'avvio di una sezione informatica dedicata all'ufficio. Si tratterà di un'interfaccia digitale che attraverso il sito web guiderà l'utente alla fruizione di servizi online sempre più innovatici e accessibili.