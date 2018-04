Ruba le borse a 2 ragazze, ma un amico carabiniere lo insegue e lo blocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Stanotte poco dopo l’una circa le volanti delhanno arrestato un 20enne senegalese per rapina impropria ai danni di due ragazze: nella serata di ieri, mentre si aggirava tra gli ombrelloni del litorale, notava le borse che due ragazze avevano appoggiato su una sdraio e pensando di farla franca se ne impossessava e scappava. Il ladro non aveva però considerato che un amico delle giovani è un Allievo Carabiniere che con grande coraggio si è messo all’inseguimento del ladro riuscendo a raggiungerlo in via Mazzini. Fra i due nasceva una colluttazione, il Carabiniere però riusciva ad avere la meglio e, anche grazie all’ausilio di una guardia giurata, riusciva a bloccare lo straniero in attesa dell’arrivo della Polizia.Stamani il giudice ha convalidato l’arresto e imposto all’uomo la misura dell’obbligo di firma in Commissariato.