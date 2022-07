MESTRE - Ennesimo guasto di uno dei due ascensori nel sovrappasso in via Caravaggio, la cui manutenzione spetta all'Iper Lando. I residenti della Cipressina continuano a protestare, nonostante l'assessore Boraso abbia annunciato che entro fine luglio sarà inaugurato l'attraversamento ciclopedonale con semafori a chiamata tra via Gazzato e via Bella. Ieri, 8 luglio, sulla porta di vetro dell'ascensore è comparso il cartello: "Ascensore fermo per danno ad una scheda elettronica a causa dei disservizi alla rete elettrica del 6-07-2022. Si segnala per chi è in bicicletta la possibilità di utilizzare le scale della struttura, poiché dotate di apposita corsia per l'accompagnamento delle biciclette". E poi si specifica: "L'attività per il ripristino dell'ascensore è già stata commissionata alla ditta di manutenzione Kone Spa", a firma Terraglio Spa.

Ascensori bloccati

Sulle conseguenze del disagio anche ieri sono giunte diverse testimonianze, tra cui quella di un passante che ha raccontato che c'era una signora con un passeggino doppio con due bambini piccoli e in gravidanza: è stata costretta a tornare indietro verso la Cipressina. Anche lunedì la signora Carla Dalla Costa, da tempo portavoce di diverse segnalazioni di guasti, aveva avvertito del non funzionamento proseguito per qualche giorno. Si tratta di ripetuti guasti, che spesso inducono mamme con passeggini, anziani in carrozzina, gente che va a fare la spesa o a lavorare negli uffici, nei centri commerciali o all'ospedale, a percorrere la strada trafficata a loro pericolo. Un guasto dell'11 marzo fu causato una ruspa che tranciò un cavo, mentre a fine maggio i ladri si sono portati via 400 metri di cavo di rame che portava la corrente agli ascensori.