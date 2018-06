Inseguimento a folle velocità, poi inversione a "U" in centro: trasportavano droga

MUSILE DI PIAVE - Due tunisini sono stati arrestati nella notte a Musile di Piave dai carabinieri di san Donà di Piave dopo un inseguimento a forte velocità al termine del quale sono stati anche sequestrati sei etti di hashish.



I due indagati non si sono fermati all'alt di una pattuglia nei pressi del ponte della Vittoria, fuggendo a forte velocità sempre tallonati dai carabinieri. L'inseguimento è terminato dopo una brusca inversione ad U, nei pressi del centro di Musile di Piave, quando i malviventi sono stati bloccati da un'auto civetta sopraggiunta in supporto dei colleghi. I tunisini hanno reagito con violenza contro i militari, uno dei quali è stato curato all'ospedale per una ferita all'arcata sopraccigliare. Nell'auto dei tunisini, che viaggiavano con una connazionale (poi denunciata) sono stati trovati mezzo chilo di hashish ed alcuni grammi di cocaina. Nella casa di uno dei due, a Noventa di Piave, è stato sequestrato invece un etto di hashish.

© RIPRODUZIONE RISERVATA