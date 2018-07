Cade nella cassa armata prima della colata di cemento: operaio ferito

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIORGIO DI NOGARO e PORTOGRUARO -nella zona industrialedinel pomeriggio di ieri, lunedì 23 luglio, intorno alle 17. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Giorgio, un operaio di 39 anni, E.M. le sue inziali, che stava lavorando in un cantiere edile affidato a una, è caduto all'interno di una cassa armata in ferro dove stava per essere eseguito unNell'infortunio ha riportato una ferita lacerocontusa a una gamba ed è stato soccorso prima dai suoi colleghi e quindi dal personale medico di una ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Palmanova. Per fortuna la ferita non è. Nell'area dove si è verificato l'infortunio sono in corso dei cantieri per la realizzazione di un capannone.